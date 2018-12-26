Российские тюремщики изъяли письма капитана "Яны Капу"

Олег Мельничук (фото - Facebook / Smila Svit)

Российские тюремщики изъяли два письма, которые были адресованы захваченному ФСБ у берегов Крыма капитану украинского буксира "Яны Капу" Олегу Мельничуку. Об этом он сообщил своему адвокату Эдему Семедляеву, передают Крым.Реалии.

Сегодня так называемый судья подконтрольного России Верховного суда Крыма Татьяна Мельник отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Мельничука и оставила его в московском СИЗО до 24 января.

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В ходе заседания адвокат Эдем Семедляев заявил отвод составу суда в связи с тем, что это дело неподсудно гражданскому суду, однако судья Мельник отказалась рассматривать этот отвод.

В тоже время она удовлетворила ходатайство о предоставлении переводчика. Перед вынесением решения адвокат Эдем Семедляев пообщался с подзащитным – Олег Мельничук сообщил, что в камере тепло, денег хватает. Адвокат зачитал ему смс от отца: "Ждем все!".

Российские тюремщики пока не комментировали заявление Мельничука.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО.

13 декабря Мельничук заявил российскому "следствию", что в соответсвии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает, и давать показания не будет.