Российские войска готовятся к боевым действиям в Херсоне – ISW

В Херсоне российские войска готовятся к боевым действиям в условиях города. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 11 июля.

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Российские войска не предпринимали наступательных действий на южном направлении и сосредоточились на удержании своих оборонительных позиций.

Оккупанты продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всей южной линии соприкосновения.

Украинские войска ударили по российским складам боеприпасов и командным пунктам в Херсоне и Запорожской области.

Оккупанты перенесли место разгрузки военной техники из Олешек в Раденск – подальше от Херсона, вероятно, в ответ на усиление ударов ВСУ по российской военной инфраструктуре в Херсоне и окрестностях.

Со ссылкой на экс-советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя ISW сообщил, что российские войска готовятся к боевым действиям в городе на случай, если украинское контрнаступление достигнет Херсона, и усилили меры безопасности и фильтрации вокруг города.

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Наталия Медведева

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