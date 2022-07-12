Российские войска готовятся к боевым действиям в Херсоне – ISW
В Херсоне российские войска готовятся к боевым действиям в условиях города. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 11 июля.
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Российские войска не предпринимали наступательных действий на южном направлении и сосредоточились на удержании своих оборонительных позиций.
Оккупанты продолжали наносить авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всей южной линии соприкосновения.
Украинские войска ударили по российским складам боеприпасов и командным пунктам в Херсоне и Запорожской области.
Оккупанты перенесли место разгрузки военной техники из Олешек в Раденск – подальше от Херсона, вероятно, в ответ на усиление ударов ВСУ по российской военной инфраструктуре в Херсоне и окрестностях.
Со ссылкой на экс-советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя ISW сообщил, что российские войска готовятся к боевым действиям в городе на случай, если украинское контрнаступление достигнет Херсона, и усилили меры безопасности и фильтрации вокруг города.
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