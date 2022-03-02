Российские войска пытались прорваться к Николаеву, их разбили с воздуха – Арестович

Российские войска, которые пытались выдвинуться 1 марта в сторону Николаева, разбиты. Сейчас идет уничтожение десанта РФ. Об этом на утреннем брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Противник вчера сделал попытку выдвинуться в сторону Николаева и в районе Баштановки был подвергнут сокрушительному воздушному удару", – говорит он.

Россияне потеряли много людей, техники и материальных запасов.

"Сейчас, по утверждению руководства Николаевской ОГА, высажен воздушный десант, и его уничтожают в районе Николаева", – добавил Арестович.

Огромная колонна противника уничтожена сегодня и возле Кривого Рога.

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Валерия Кондратова

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