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Российские войска пытались прорваться к Николаеву, их разбили с воздуха – Арестович

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 13:10
Российские войска пытались прорваться к Николаеву, их разбили с воздуха – Арестович - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео Радио Свобода, YouTube)

Российские войска, которые пытались выдвинуться 1 марта в сторону Николаева, разбиты. Сейчас идет уничтожение десанта РФ. Об этом на утреннем брифинге сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Противник вчера сделал попытку выдвинуться в сторону Николаева и в районе Баштановки был подвергнут сокрушительному воздушному удару", – говорит он.

Россияне потеряли много людей, техники и материальных запасов.

"Сейчас, по утверждению руководства Николаевской ОГА, высажен воздушный десант, и его уничтожают в районе Николаева", – добавил Арестович.

Огромная колонна противника уничтожена сегодня и возле Кривого Рога.

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Валерия Кондратова
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десант РФ Николаев война с россией Алексей Арестович
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