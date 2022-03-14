Стоки идут в Днепр: войска РФ разрушили очистные сооружения под Запорожьем

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли очистные сооружения Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода в селе Верхняя Криница. В результате разрушений обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки, сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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Так, в результате обстрелов российских войск были разрушены несколько важных объектов. Помимо разрушения админздания, повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации.

Старух отметил, что даже при восстановлении питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требуется капитальное восстановление сооружений и оборудования канализационной насосной станции №1. Обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки.

"При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы обязательно будут проведены", – добавил он.

11 марта в Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили мэра Ивана Федорова.

13 марта к жителям города по местному телевидению обратилась депутат горсовета от ОПЗЖ Галина Данильченко с призывом подчиниться оккупантам. Генпрокуратура уже объявила ей подозрение о госизмене.

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Оксана Житнюк

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