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Стоки идут в Днепр: войска РФ разрушили очистные сооружения под Запорожьем

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2022, 15:43
Стоки идут в Днепр: войска РФ разрушили очистные сооружения под Запорожьем - Фото
Фото - Старух, Запорізька ОДА

В Запорожской области российские оккупанты обстреляли очистные сооружения Васильевского эксплуатационного цеха водоснабжения и водоотвода в селе Верхняя Криница. В результате разрушений  обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки, сообщает глава Запорожской ОГА Александр Старух.

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Так, в результате обстрелов российских войск были разрушены несколько важных объектов. Помимо разрушения админздания, повреждена линия электропитания. Также разрушено здание канализационной насосной станции №1, подающей сточные воды города Васильевка на очистные сооружения канализации.

Стоки идут в Днепр: войска РФ разрушили очистные сооружения под Запорожьем

Старух отметил, что даже при восстановлении питания функционирование очистных сооружений невозможно. Сейчас требуется капитальное восстановление сооружений и оборудования канализационной насосной станции №1. Обратные воды из города сейчас попадают в Днепр без какой-либо очистки.

Стоки идут в Днепр: войска РФ разрушили очистные сооружения под Запорожьем

"При первой же возможности, когда появится доступ к этим объектам, ремонтные работы обязательно будут проведены", – добавил он.

Стоки идут в Днепр: войска РФ разрушили очистные сооружения под Запорожьем

Стоки идут в Днепр: войска РФ разрушили очистные сооружения под Запорожьем
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Оксана Житнюк
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война Васильевка
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