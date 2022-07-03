Российские войска со своей территории трижды обстреляли Сумскую область

2 июля российские войска со своей территории трижды обстреляли Шосткинский район Сумской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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По информации Живицкого, после 08:00 россияне открыли огонь из минометов по Шалыгинской громаде – 12 прилетов.

После 14:00 – по Эсманьской громаде – пять прилетов из миномета.

Почти в 21:00 минометный обстрел повторился по Шалыгинской громаде – 14 прилетов.

Жертв и разрушений нет.

2 июля оккупанты обстреляли город Павлоград Днепропетровской области. Вспыхнул пожар на промышленном предприятии.

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Наталия Медведева

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