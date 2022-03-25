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Российским оккупантам раздают антидоты от химоружия – СНБО

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 16:48
Российским оккупантам раздают антидоты от химоружия – СНБО - Фото
Фото: ЦПД при СНБО

Каждый день появляется все большее подтверждений намерений России применить ядовитые вещества против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны со ссылкой на информацию InformNapalm.

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"Внимание! Риск химатаки со стороны врага увеличился", – говорится в сообщении ЦПД.

Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (в военных целях его применяют как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону.

ЦПД приводит данные разведки InformNapalm:

- 17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получили инъекции Pralidoxime (антидот фосфороорганических соединений);

- 20 марта командный состав России получил ампулы с атропином (антидот при химических отравлениях).

По данным ЦПД, оккупационная пропаганда распространяет нарративы об "американских биолабораториях в Украине" и "утечках патогенов" оттуда.

  • 13 марта российские войска применили фосфорные боеприпасы в Попасной.
  • 24 марта ночью российские оккупанты сбросили фосфорную бомбу на Рубежное.
Наталия Медведева
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химатака война химоружие снбо
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