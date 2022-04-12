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Российским военным меняют условия контракта, чтобы не допустить массовых увольнений – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 20:27

Военнослужащие РФ не получают обещанных доплат за участие в войне против Украины, статус "ветерана" получить проблематично, в Россию продолжают привозить тела погибших оккупантов. Чтобы не допустить массовых увольнений, военное руководство РФ меняет условия контракта. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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В частности, согласно сообщению, обещанных доплат не получили военнослужащие из 47 танковой дивизии РФ, участвовавшие в боях против Украины. Последние доплаты, которые они получили, – это 2% к окладу за обучение еще до начала войны.

При этом статус "ветерана" теоретически могут получить только те, кто получил ранение, лечился в госпитале и имеет официальную фиксацию повреждений. Военные оккупанты бомбят командование обращениями по доплатам и получению статуса, но все они игнорируются, сообщает ГУР.

Дополнительным стимулом к ​​отказу участвовать в войне, по данным разведки, стало большое количество тел погибших, которые начинают поступать в РФ. Чтобы не сеять панику, командование приказало транспортировать их небольшими партиями.

"Чтобы не допустить массовых увольнений по нежеланию участвовать в боевых действиях, в военный контракт армии РФ включают положения о согласии на выполнение задач в районах военных действий, независимо от места их проведения", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина
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