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Российский дипломат угрожал членам ООН из-за Крыма – замминистра

Российский дипломат угрожал членам ООН из-за Крыма – замминистра - Фото
Фото: Sergiy Kyslytsya/Facebook
15.11.2019, 07:47

Дипломат назвал Крымскую резолюцию "посягательством на территориальную целостность РФ"

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица сообщил, что российский дипломат "угрожал" членам ООН во время рассмотрения проекта Крымской резолюции. Об этом он написал в своем Twitter.

"Только что российский дипломат в 3-м комитете ГА ООН не только назвал информацию в основе Крымской резолюции "бредом", а это напомню в т.ч. доклад генсекретаря ООН и УВКПЧ (Управление верховного комиссара по правам человека, – ред.), но и пошел на прямые угрозы членам ООН: "голосование за резолюцию - это посягательство на территориальную целостность РФ", - рассказал Кислица.

  • Вчера Третий комитет ГА ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации

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Сергей Кислица ООН Крым резолюция Генеральная ассамблея угроза
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