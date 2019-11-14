Права человека в оккупации. В ООН приняли резолюцию по Крыму

Фото: EPA

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН принял резолюцию о защите прав человека в Крыму в условиях российской оккупации. Об этом сообщили в представительстве Украины в Организации.

Документ поддержали 67 стран, против выступили 23. Соавторами резолюции стали 38 государств.

В списке стран, которые выступили против резолюции, значатся Беларусь, Армения, Китай, КНДР, Иран, Казахстан, Киргизстан, Россия, Зимбабве и другие.

В принятом документе среди прочего содержится требование к стране-агрессору РФ прекратить политику изменения демографической ситуации на полуострове путем переселения туда россиян. Также осуждаются массовые репрессии против активистов и правозащитников в Крыму, призыв местных жителей в российскую армию. Россию призывают немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и вернуть их на Родину.

Фото: Twitter представительства Украины в ООН

Резолюция вступит в силу после ее принятия Генеральной ассамблеей ООН.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, сколько россиян переселили в Крым за пять лет его оккупации.

Читайте также: У Зеленского назвали три шага для возвращения Крыма