Российский диверсант, пойманный под Запорожьем, получил 15 лет тюрьмы – СБУ

Российский диверсант, участник террористической организации ДНР, проведет 15 лет в тюрьме – он пытался уничтожить опорные пункты ВСУ в Запорожской области, но был взят в плен. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Диверсанта признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

По данным следствия, осужденный преступник – житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину добровольно вступил в созданную Россией террористическую организацию ДНР, был там стрелком.

Осужденный в рядах разведгруппы вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении, в частности, в Пологовском районе.

В июле он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских военных. ДРГ была уничтожена, а боевика взяли в плен.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: "Ты там баб украинских насилуй". Жену оккупанта объявили в международный розыск

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.