Российский диверсант, пойманный под Запорожьем, получил 15 лет тюрьмы – СБУ
Российский диверсант, участник террористической организации ДНР, проведет 15 лет в тюрьме – он пытался уничтожить опорные пункты ВСУ в Запорожской области, но был взят в плен. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности.
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Диверсанта признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
По данным следствия, осужденный преступник – житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину добровольно вступил в созданную Россией террористическую организацию ДНР, был там стрелком.
Осужденный в рядах разведгруппы вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении, в частности, в Пологовском районе.
В июле он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских военных. ДРГ была уничтожена, а боевика взяли в плен.
Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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