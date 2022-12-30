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Российский диверсант, пойманный под Запорожьем, получил 15 лет тюрьмы – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
30.12.2022, 16:46
Российский диверсант, пойманный под Запорожьем, получил 15 лет тюрьмы – СБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Российский диверсант, участник террористической организации ДНР, проведет 15 лет в тюрьме – он пытался уничтожить опорные пункты ВСУ в Запорожской области, но был взят в плен. Об этом сообщают Офис генпрокурора и Служба безопасности.

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Диверсанта признали виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

По данным следствия, осужденный преступник – житель Донецкой области, который после начала полномасштабного вторжения России в Украину добровольно вступил в созданную Россией террористическую организацию ДНР, был там стрелком.

Осужденный в рядах разведгруппы вражеских войск активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении, в частности, в Пологовском районе.

В июле он получил задачу в составе российской диверсионно-разведывательной группы совершить вылазку на позиции ВСУ на линии фронта для уничтожения опорных пунктов украинских военных. ДРГ была уничтожена, а боевика взяли в плен.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Наталія Медведєва
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