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Российский флаг вне закона: МИД об иностранных судах во временно оккупированных портах

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2022, 19:18
Российский флаг вне закона: МИД об иностранных судах во временно оккупированных портах - Фото
Херсонский морской торговый порт (Фото: seaport.kherson.ua)

Министерство иностранных дел предупредило владельцев иностранных судов во временно оккупированных портах Украины, что поднятие на них флага России незаконно и нарушает международное право. 

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Спикер МИД Олег Николенко в специальном комментарии указал на незаконность требования российской оккупационной администрации в Херсонской области к иностранным судам поднять российский флаг в качестве дополнительного на время стоянки в порту Херсона.

"МИД напоминает владельцам и экипажам иностранных судов, которые находятся в украинских портах, в том числе на временно оккупированных территориях, о необходимости неукоснительного соблюдения украинского законодательства и международного права", – сказано в комментарии.

Николенко напомнил, что Мининфраструктуры приказом от 28 апреля 2022 года закрыло морские порты Бердянск, Мариуполь, Скадовск, Херсон до восстановления над ними контроля Украины. Из этого следует, что любые требования оккупационных администраций в портах незаконны.

МИД также указал на то, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой "псевдореферендумы" на временно оккупированных Россией территориях Украины являются ничтожными, как и распоряжения оккупантов на основе их фейковых "результатов".

Херсонская область, напомнил Николенко, является территорией Украины, на которой действует только ее законодательство.

  • 12 октября 143 участника 11-й экстренной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН проголосовали за осуждение незаконной аннексии территории Украины Россией. Пять были против – это Россия, Беларусь, КНДР, Сирия и Никарагуа.

Читайте также: ПАСЕ приняла резолюцию, которая признает российский режим террористическим

Сергій Бережний
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МИД флаг россии Херсонская область временно оккупированные территории
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