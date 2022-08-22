Российский истребитель Су-35 нанес удар ракетой "Овод" по Одесской области
22.08.2022, 13:02
Истребитель СУ-35 (Фото - Mil.ru)
Россияне нанесли ракетный удар с боевого самолета по Одесской области. Ракета попала в объект инфраструктуры, сообщает мэрия Одессы со ссылкой на информацию оперативного командования "Юг".
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В Одесской области утром 22 августа враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры региона.
По данным ОК "Юг", ракета воздушного базирования Х-59 ("Овод") была выпущена с самолета Су-35 с направления Черного моря. Пострадавших нет.
- В ночь на 21 августа Россия ночью ударила по Одесской области: две из пяти ракет сбила ПВО.
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