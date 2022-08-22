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Российский истребитель Су-35 нанес удар ракетой "Овод" по Одесской области

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2022, 13:02
Российский истребитель Су-35 нанес удар ракетой
Истребитель СУ-35 (Фото - Mil.ru)

Россияне нанесли ракетный удар с боевого самолета по Одесской области. Ракета попала в объект инфраструктуры, сообщает мэрия Одессы со ссылкой на информацию оперативного командования "Юг".

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В Одесской области утром 22 августа враг нанес ракетный удар по одному из объектов инфраструктуры региона.

По данным ОК "Юг", ракета воздушного базирования Х-59 ("Овод") была выпущена с самолета Су-35 с направления Черного моря. Пострадавших нет. 

Читайте также: Закончился шторм. Россия увеличила количество кораблей в море, три из них – с ракетами

Оксана Житнюк
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Одесса ракетный удар ракета су-35 Х-59
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