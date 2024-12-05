Российский миллиардер Усманов добровольно ушел из Международной федерации фехтования

Россиянин добровольно отказался от должности президента Международной федерации фехтования во избежание риска наложения санкций на FIE

Алишер Усманов (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Находящийся под санкциями Евросоюза российский миллиардер Алишер Усманов приостановил выполнение полномочий и обязанностей президента Международной федерации фехтования. Об этом сообщает Шведская федерация фехтования.

Усманов ушел с должности через четыре дня после своего назначения, когда получил большинство голосов на конгрессе FIE.

Ранее представитель Усманова сообщил журналисту Джонатану Крейну, что россиянин добровольно отказался от должности президента Международной федерации фехтования во избежание риска наложения санкций на FIE.

"После своей безоговорочной победы на выборах президента FIE господин Усманов заявил, что, руководствуясь лучшими интересами FIE, он предпримет все необходимые меры для предотвращения распространения юридически необоснованных ограничений, наложенных против него, на FIE и ее деятельность", – говорится в заявлении.

В октябре этого года Усманов стал кандидатом на этот пост, когда получил поддержку 103 из 156 стран-членов, в том числе некоторых из ЕС. Его избрали президентом FIE на конгрессе организации в Ташкенте 30 ноября, он получил 120 голосов.

Усманов попал в санкционный список Евросоюза в 2022 году – почти сразу после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Решение было обосновано тем, что Усманов имеет "особенно тесные связи" с Владимиром Путиным и активно поддерживает дестабилизацию Украины. Бизнесмен отрицал эти утверждения. Он настаивал на том, что в список его включили только из-за его большого состояния, отрицал какие-то особые связи с Путиным и свое влияние на политические решения, принимаемые российскими властями.

В сентябре 2023 года Европейский союз перестал использовать слово "олигарх" в отношении Усманова.