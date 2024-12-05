Російський мільярдер Усманов добровільно пішов з Міжнародної федерації фехтування

Росіянин добровільно відмовився від посади президента Міжнародної федерації фехтування, щоб уникнути ризику накладення санкцій на FIE

Алішер Усманов (Фото: ЕРА/Yuri Kochetkov)

Російський мільярдер Алішер Усманов, який перебуває під санкціями Євросоюзу, призупинив виконання повноважень та обов'язків президента Міжнародної федерації фехтування. Про це повідомляє Шведська федерація фехтування.

Зазначається, що Усманов пішов з посади через чотири дні після свого призначення, коли отримав більшість голосів на конгресі FIE.

Раніше представник Усманова повідомив журналісту Джонатану Крейну, що росіянин добровільно відмовився від посади президента Міжнародної федерації фехтування, щоб уникнути ризику накладення санкцій на FIE.

"Після своєї беззаперечної перемоги на виборах президента FIE пан Усманов заявив, що, керуючись найкращими інтересами FIE, він вживе всіх необхідних заходів для запобігання поширенню юридично необґрунтованих обмежень, накладених проти нього, на FIE та її діяльність", – йдеться у заяві.

У жовтні цього року Усманов став кандидатом на цю посаду, коли отримав підтримку 103 зі 156 країн-членів, зокрема деяких з ЄС. Його обрали президентом FIE на конгресі організації у Ташкенті 30 листопада, він отримав 120 голосів.

Усманов потрапив до санкційного списку Євросоюзу у 2022 році – майже одразу після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Рішення було обґрунтоване тим, що Усманов має "особливо тісні зв'язки" з Володимиром Путіним та активно підтримує дестабілізацію України. Бізнесмен заперечував ці твердження. Він наполягав на тому, що до списку його внесли лише через його великий статок, заперечував якісь особливі зв'язки з Путіним і свій вплив на політичні рішення, які ухвалює російська влада.

У вересні 2023 року Європейський Союз припинив використовувати слово "олігарх" щодо Усманова.