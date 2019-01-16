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16.01.2019, 10:02

Российский суд продлил арест еще четырем пленным морякам

Российский суд продлил арест еще четырем пленным морякам - Фото
Пленные украинские моряки (фото - EPA)

Моряки отказались давать показания, а сам суд проходил в закрытом режиме

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В РФ Лефортовский суд продлил еще четырем пленным украинским морякам арест до 24 апреля 2019 года. Об этом сообщает Громадське.

Речь идет о Викторе Беспальченко, Владимире Варимезе, Владиславе Костишине и Владимире Лисовом.

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ФСБ настаивало на продлении срока содержания моряков под стражей, поскольку посчитало, что украинские военнопленные "могут скрыться от следствия". В то же время, по словам адвокатов, российское ведомство ничем не обосновало свое ходатайство.

Также отмечается, что защита моряков ходатайствовала о передаче дел своих подзащитных в военный суд, аргументируя это тем, что они военнопленные, но суд отклонил это предложение.

На сегодняшнем суде моряки также отказались давать какие-либо показания, кроме тех, которые относятся к установлению их личностей.

Суд проходил в закрытом режиме. 

Ранее в Лефортовском суде до 24 апреля продлили арест двенадцати украинским морякам.

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Теги: арест, военнопленные моряки, лефортовский суд
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