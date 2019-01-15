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15.01.2019, 15:03

Российский суд продлил арест пленным морякам

Российский суд продлил арест пленным морякам - Фото
Фото: EPA

Лефортовский суд продлил срок ареста восьми пленным украинским морякам до 24 апреля

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В суде РФ продлили арест восьмерых пленных украинских моряков до 24 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается что решение суда распространяется в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко.

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В суде украинские моряки отказались отвечать на любые вопросы, кроме тех, которые касаются установления их личности.

Также сообщалось, что ФСБ добилась закрытого суда над украинскими моряками.

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Теги: суд, арест, нападение рф на украину, военнопленные моряки
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