Российский суд продлил арест пленным морякам

Фото: EPA

В суде РФ продлили арест восьмерых пленных украинских моряков до 24 апреля. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается что решение суда распространяется в отношении Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Евгения Семидоцкого, Сергея Цыбизова, Богдана Головаша, Сергея Попова, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко.

Реклама

В суде украинские моряки отказались отвечать на любые вопросы, кроме тех, которые касаются установления их личности.

Также сообщалось, что ФСБ добилась закрытого суда над украинскими моряками.

Читайте также: "Верните нас домой": письмо самого младшего моряка из СИЗО Москвы