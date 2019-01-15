Пленные моряки отказались давать показания в российском суде

Пленные украинские моряки отказываются давать показания в суде РФ. Об этом сообщают российские СМИ из зала заседния суда Лефортово.
Среди тех, кто отказался давать показания - Богдан Головаш, Сергей Попов, Андрей Шевченко и Владимир Терещенко. Они отказались отвечать на вопросы суда, не касающиеся установления их личности.
"На дальнейшие вопросы отказываюсь отвечать в соответствии со статьей 17 Женевской конвенции", - заявил каждый из них.
Сегодня российский суд рассматривает возможность продления срока содержания моряков под стражей еще на 3 месяца.
Также отмечается, что ФСБ добилась закрытого суда над украинскими моряками.
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Ранее трое, а затем и все остальные украинские моряки признали себя военнопленными.