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Российский танкист получил 10 лет за обстрел дома в Чернигове

Цей матеріал також доступний українською
08.08.2022, 13:19
Российский танкист получил 10 лет за обстрел дома в Чернигове - Фото
Михаил Куликов (Фото: Volodymyr Zolkin / YouTube)

Деснянский районный суд Чернигова в понедельник приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова за обстрел многоэтажного дома в Чернигове 26 февраля. Об этом из зала заседаний сообщило профильное издание Ґрати.

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Куликову инкриминировали ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Российский военный признал свою вину на первом же судебном заседании. По его словам, он "на автоматизме" выполнил приказ своего командира майора Леонида Щеткина, хотя никаких военных в обстрелянном доме не было.

Почти сразу после выстрела Куликов и Щеткин попали в плен – их танк был подбит.

Щеткина к моменту начала суда над Куликовым уже обменяли в Россию.

Андрей Водяный
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Россия война приговор военные преступления чернигов
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