Российский танкист получил 10 лет за обстрел дома в Чернигове

Деснянский районный суд Чернигова в понедельник приговорил к десяти годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова за обстрел многоэтажного дома в Чернигове 26 февраля. Об этом из зала заседаний сообщило профильное издание Ґрати.

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Куликову инкриминировали ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса – нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами.

Российский военный признал свою вину на первом же судебном заседании. По его словам, он "на автоматизме" выполнил приказ своего командира майора Леонида Щеткина, хотя никаких военных в обстрелянном доме не было.

Почти сразу после выстрела Куликов и Щеткин попали в плен – их танк был подбит.

Щеткина к моменту начала суда над Куликовым уже обменяли в Россию.

Военное преступление, совершенное Куликовым, — одно из почти 26 000, которые расследуют правоохранительные органы Украины. Следствие сообщило о подозрении 135 лицам, из которых удалось задержать только 15 человек.

Первый приговор за военное преступление в Украине получил 21-летний российский пленник Вадим Шишимарин. Сначала ему назначили пожизненное заключение за убийство невооруженного гражданского, но в конце июля приговор смягчили до 15 лет лишения свободы.

Андрей Водяный

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