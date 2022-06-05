UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Российское подразделение хотело сбежать из Украины, но его вернули на войну – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 12:35
Российское подразделение хотело сбежать из Украины, но его вернули на войну – ГУР - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Подразделение 30 ОМСБр второй общевойсковой армии Вооруженных Сил России пыталось сбежать в РФ, но его развернули на границе обратно на войну в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным ГУР, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть Украину, несмотря на угрозы уголовной ответственностью, заградотряды "кадыровцев" и усиленный контроль пограничников.

Разведчики отмечают, что командование 30 ОМСБр РФ, которая действует на Лиманском направлении, скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. При этом одно подразделение бригады задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Шияны" Белгородской области.

По данным ГУР, подразделения насильственно вернули в зону активных боевых действий – теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен украинским военным.

Разведка также опубликовала список командования 30 ОМСБр и напомнила оккупантам: всех военных преступников разоблачат и привлекут в ответственности за преступления против мирного населения Украины.

Читайте также: Недооценили решимость Украины: разведка США пересматривает методы прогнозирования

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
разведка гур плен армия рф войска россии заградотряды 30 омсбр
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 