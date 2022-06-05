Российское подразделение хотело сбежать из Украины, но его вернули на войну – ГУР

Подразделение 30 ОМСБр второй общевойсковой армии Вооруженных Сил России пыталось сбежать в РФ, но его развернули на границе обратно на войну в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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По данным ГУР, российские оккупанты всеми возможными способами пытаются покинуть Украину, несмотря на угрозы уголовной ответственностью, заградотряды "кадыровцев" и усиленный контроль пограничников.

Разведчики отмечают, что командование 30 ОМСБр РФ, которая действует на Лиманском направлении, скрывает массовые дезертирства и угрожает солдатам расстрелами. При этом одно подразделение бригады задержали при попытке пересечения границы в пункте пропуска "Шияны" Белгородской области.

По данным ГУР, подразделения насильственно вернули в зону активных боевых действий – теперь в подразделении обсуждают возможность сдачи в плен украинским военным.

Разведка также опубликовала список командования 30 ОМСБр и напомнила оккупантам: всех военных преступников разоблачат и привлекут в ответственности за преступления против мирного населения Украины.

По данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, украинские силы нанесли значительные потери армии РФ в Северодонецке, город контролируется пополам.

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Марк Сировой

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