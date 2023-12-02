РосСМИ пишут, что на Камчатке лейтенант сбил на машине 11 срочников – видео

Прокремлевские информационные платформы заявили, что в общей сложности 11 срочников пострадали, троих госпитализировали, один из них – тяжелый

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На Камчатке, вероятно, российский военный наехал на группу идущих на завтрак срочников. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA, а также ряд топ-пропагандистских СМИ страны-агрессора.

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По данным врага, авария произошла в ночь на 2 декабря неподалеку от воинской части. Россияне утверждают, что 27-летний лейтенант "не справился с управлением и на скорости около 80 км/ч въехал в группу срочников, шедших на завтрак в столовую".

Прокремлевские информационные платформы заявили, что всего 11 россиян пострадали, троих госпитализировали, один из них – тяжелый.

Как отмечают пропагандисты, один из группы срочников был в световозвращающем жилете, а все остальные шли в форме.

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