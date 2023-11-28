В Україні, ймовірно, ліквідували "жирну" ціль – генерал-майора РФ, який торік втік з Ізюма

Росіяни пишуть, що в Україні "на міні підірвався заступник командира 14 армійського корпусу РФ, генерал-майор Володимир Завадський"

Володимир Завадський (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан "Штірліц" заявив у соцмережах, що в Україні нібито "самоліквідувався" заступник командира 14 армійського корпусу РФ, генерал-майор Володимир Завадський.

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У дописі Штефан посилається на інформацію локальних російських каналів у Telegram та Watsapp. Окупанти пишуть, що епізод стався сьогодні, 28 листопада, близько 14:30.

За їх повідомленнями, Завадський "підірвався на міні".

Спочатку український полковник заявив, що інформація про ліквідацію російського генерал-майора потребує уточнення, але згодом із власних джерел остаточно підтвердив "успішну демобілізацію" Завадського.

Російські пропагандисти також видали "офіційну" версію, яка збігається з версією "Штірліца".

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Відкриті дані щодо цього російського генерала говорять про те, що 7 вересня 2022 року він нібито пораненим втік із Ізюма. На той момент, як стверджує російська військова пропаганда, Завадський був командувачем Таманської дивізії ЗС РФ.

LIGA.net наразі не може перевірити інформацію з незалежних джерел.

17 березня 2022 року повідомлялося, що в Україні знищено командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів полковника Сергія Сухарєва.

У ніч проти 11 липня у готелі "Дюна" у тимчасово окупованому Бердянську був ліквідований заступник командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

14 вересня 2023 року з'явилися повідомлення, що в Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова – вже другого командира цього підрозділу, знищеного Силами оборони.

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