В Украине, вероятно, ликвидировали генерал-майора РФ, в прошлом году сбежавшего из Изюма

Россияне пишут, что в Украине "на мине взорвался заместитель командира 14 армейского корпуса РФ, генерал-майор Владимир Завадский"

Владимир Завадский (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" заявил в соцсетях, что в Украине якобы "самоликвидировался" заместитель командира 14 армейского корпуса РФ генерал-майор Владимир Завадский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сообщении Штефан ссылается на информацию локальных российских каналов в Telegram и Watsapp. Оккупанты пишут, что эпизод произошел сегодня, 28 ноября, около 14:30.

По их сообщениям, Завадский "подорвался на мине".

Первоначально украинский полковник заявил, что информация о ликвидации российского генерал-майора нуждается в уточнении, но впоследствии из собственных источников окончательно подтвердил "успешную демобилизацию" Завадского.

Российские пропагандисты также издали "официальную" версию, совпадающую с версией "Штирлица".

Нажмите для увеличения

Нажмите для увеличения

Открытые данные по этому российскому генералу говорят о том, что 7 сентября 2022 года он якобы раненым скрылся из Изюма. К тому моменту, как утверждает российская военная пропаганда, Завадский был командующим Таманской дивизией ВС РФ.

LIGA.net не может проверить информацию из независимых источников.

17 марта 2022 года сообщалось, что в Украине уничтожен командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковника Сергея Сухарева.

В ночь на 11 июля в гостинице "Дюна" во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

14 сентября 2023 года появились сообщения, что в Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов – уже второй командир этого подразделения, уничтоженный Силами обороны.

Читайте также: ГУР об ударе по Скадовску: Ликвидированы российские офицеры, там могли быть и ФСБшники