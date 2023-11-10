ГУР про удар по Скадовську: Ліквідовано російських офіцерів, там могли бути й ФСБшники

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода вперше прокоментував ракетний удар по приміщенню з росіянами у тимчасово окупованому Скадовську 9 листопада. За його словами, там було ліквідовано російських офіцерів.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Є ураження, є загиблі. Що стосується точних даних, то в таких випадках не завжди є можливість їх оперативно з’ясувати. Але є загиблі серед офіцерського складу окупантів", – сказав він.

Крім того, за словами Юсова, представники російської ФСБ мали б перебувати в будівлі на момент вибуху. Однак чи постраждав хтось із ФСБ — він не уточнив.

9 листопада у Скадовську пролунали два вибухи. Пізніше було підтверджено ракетний удар по приміщенню з окупантами та з'явилися фото наслідків.

Куди саме стався приліт – ані ГУР, ані Telegram-канали, наближені до українських військових, не можуть сказати. За попередніми даними, було влучання у будівлю Колгоспконтори, де постійно дислокувалися "важливі дядьки". Таку інформацію вчора оприлюднив анонімний канал Николаевский Ванек.

Громадський діяч Сергій Стерненко опублікував відео з наслідками влучання по будинку у Скадовську.

17 березня 2022 року повідомлялося, що в Україні знищено командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів полковника Сергія Сухарєва.

У ніч проти 11 липня у готелі "Дюна" у тимчасово окупованому Бердянську був ліквідований заступник командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

14 вересня 2023 року з'явилися повідомлення, що в Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова – вже другого командира цього підрозділу, знищеного Силами оборони.

Читайте також: Ліквідовано комбрига 31-ї бригади ВДВ окупантів, яка штурмувала Гостомель

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.