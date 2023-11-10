ГУР об ударе по Скадовску: Ликвидированы российские офицеры, там могли быть и ФСБшники

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире Радио Свобода впервые прокомментировал ракетный удар по помещению с россиянами во временно оккупированном Скадовске 9 ноября. По его словам, там были ликвидированы российские офицеры.

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"Есть поражение, есть погибшие. Что касается точных данных, то в таких случаях не всегда есть возможность их оперативно выяснить. Но есть погибшие среди офицерского состава оккупантов", – сказал он.

Кроме того, по словам Юсова, представители российской ФСБ должны были находиться в здании на момент взрыва. Однако пострадал ли кто-то из ФСБ — он не уточнил.

9 ноября в Скадовске раздались два взрыва. Позже был подтвержден ракетный удар по помещению с оккупантами и появились фотографии последствий.

Куда именно произошел прилет – ни ГУР, ни Telegram-каналы, приближенные к украинским военным, не могут сказать. По предварительным данным, было попадание в здание Колхозконторы, где постоянно дислоцировались "важные дядьки". Такую информацию опубликовал анонимный канал Николаевский Ванек.

Общественный деятель Сергей Стерненко опубликовал видео, как утверждается, с последствиями попадания по дому в Скадовске.

17 марта 2022 года сообщалось, что в Украине уничтожен командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковник Сергей Сухарев.

В ночь на 11 июля в гостинице "Дюна" во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

14 сентября 2023 года появились сообщения, что в Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов – уже второй командир этого подразделения, уничтоженный Силами обороны.

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