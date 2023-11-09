Вибухи у Скадовську. Ракетним ударом знищено будинок з "важливими дядьками" з Росії — фото

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У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині пролунало два вибухи. Про це повідомили Суспільному співрозмовники із міста на березі Чорного моря, також це стало відомо із місцевих пабліків.

Пізніше було підтверджено ракетний удар по приміщенню з окупантами, з'явилися фото наслідків.

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За повідомленнями місцевих жителів, близько 09:00 був приліт, можливо, по готелю "Лотос", де нібито розквартировані російські офіцери. Інформація про місце вогневого ураження потребує перевірки.

Один із місцевих ресурсів окупантів написав, що ЗСУ "вдарили двома ракетами", причому російська протиповітряна оборона нібито збила одну з них, а "ще одна пролетіла в невідомому напрямку".

В одному з пабліків росіян з'явилося фото із задимленням у міській забудові, яке за кілька секунд видалив адміністратор чату.

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Пропагандисти противника майже завжди пишуть про ефективну роботу своєї ППО, хоча в деяких випадках відбувається ефективне ураження цілей. Так було і з ракетним ударом по заводу "Затока" в Керчі, де пошкоджено ракетний корабель "Аскольд".

ДОПОВНЕНО об 11:10. Гауляйтер росіян на окупованій частині області, колабораціоніст Володимир Сальдо заявив, що "одну ракету збила ППО, інша влучила у приватний сектор, кілька будинків отримали пошкодження, госпіталізовано семеро людей".

ДОПОВНЕНО об 11:10. Як пише пов'язаний з військово-цивільною адміністрацією Миколаївської області та Силами оборони анонімний канал Николаевский ванек, прилетіло не по "Лотосу", а через дорогу поруч, "в будівлю Колгоспконтори, де постійно дислокувалися "важливі дядьки".

За даними ресурсу, ППО нічого не збила ("вони, напевно, "Бук-М2" забули сьогодні зранку включити"), а на другому поверсі будівлі були дві великі кімнати, де дислокувалися окупанти.

Чисто ліквідованих росіян – "мінімум вісім у бізнес-класі, але ця кількість зростає з кожною годиною", зазначив ресурс. Ці дані також потребують перевірки.

Загарбники у своїх пабликах пишуть про болючі втрати.

Росіяни у Скадовську приблизно за 65 км від найближчих позицій Сил оборони – нерідка ціль для ударів ЗСУ: туди добиває й базова версія реактивних снарядів M142 HIMARS.

Оборона Авдіївки. Розгром бронеколони росіян. Тих, які вижили, засипали касетами: відео з дрона.

Фото: t.me/defender_skadovsk

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