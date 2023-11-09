Взрывы в Скадовске. Местные пишут о ракетном ударе — фото

Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области прогремело два взрыва. Об этом сообщили Суспільному собеседники из города на березу Азовского моря, и также стало известно из местных пабликов.

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По сообщениям местных жителей, около 09:00 был прилет, вероятно, по гостинице "Лотос", где якобы расквартированы российские офицеры.

Информация о месте огневого поражения нуждается в проверке.

Один из местных ресурсов оккупантов написал, что ВСУ "ударили двумя ракетами", причем российская противовоздушная оборона будто бы сбила одну из них, а "еще одна пролетела в неизвестном направлении".

В одном из пабликов россиян появилось фото с задымлением в городской застройке, которое спустя несколько секунд удалил администратор чата.

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Пропагандисты противника почти всегда пишут об эффективной работе своего ПВО, хотя в некоторых случаях происходит эффективное поражение целей. Так было и с ракетным ударом по заводу "Залив" в Керчи, где поврежден ракетный корабль "Аскольд".

Россияне в Скадовске примерно в 65 км от ближайших позиций Сил обороны – нередкая цель для ударов ВСУ: туда добивает и базовая версия реактивных снарядов M142 HIMARS.

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