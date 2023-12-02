РосЗМІ пишуть, що на Камчатці лейтенант збив на машині 11 строковиків – відео

Прокремлівські інформаційні платформи заявили, що загалом 11 строковиків постраждали, трьох госпіталізували, один з них – важкий

Скриншот з відео

На Камчатці, імовірно, російський військовий наїхав на групу строковиків, які йшли на сніданок. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, а також низка топпропагандистських ЗМІ країни-агресора.

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За даними ворога, аварія сталася в ніч проти 2 грудня неподалік військової частини. Росіяни стверджують, що 27-річний лейтенант "не впорався з управлінням і на швидкості близько 80 км/год в'їхав у групу строковиків, які йшли на сніданок до їдальні".

Прокремлівські інформаційні платформи заявили, що загалом 11 росіян постраждали, трьох госпіталізували, один з них – важкий.

Як зазначають пропагандисти, один із групи строковиків був у світловідбивальному жилеті, а всі інші йшли у формі.

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