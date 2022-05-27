РПЦ о решении УПЦ МП о "независимости": К нам никто не обращался, узнали из интернета

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом Владимир Легойда сообщил журналистам, что от УПЦ МП в адрес РПЦ сегодня и в последние дни не поступали какие-либо обращения. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

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"Поскольку в адрес Русской православной церкви не поступало обращений от Украинской православной церкви, мы не можем реагировать на информацию, получаемую нами из прессы и из интернета", – сказал Легойда

"Мы молимся о сохранении единства Русской православной церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития", – добавил он.

Легойда считает, что некие "внешние силы" пытаются разрушить единство РПЦ.

Сегодня УПЦ МП провела собор. Он принял постановление, в котором выразил несогласие с позицией главы РПЦ Кирилла по поводу войны против Украины, а также дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ МП, "свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской Православной Церкви".

Митрополит Нежинский и Прилукский УПЦ МП Климент (Вечеря) сказал в комментарии LIGA.net, что УПЦ МП "независима и самостоятельна в своем устройстве" с 1990 года, а принятые сегодня на соборе изменения в статут предусматривают непоминание главы РПЦ Кирилла и "не подчиненность каким-либо решениям РПЦ по отношению к УПЦ". Заместитель главы Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря считает, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата.

Вадим Ребрина

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