Руки прочь от Украины: в Европе сотни людей также протестовали против Трампа

Одновременно с митингами в США акции протеста прошли в нескольких европейских городах

Акция протеста в Берлине (Фото: ELLEN KALLSCHEUER / EPA)

Сотни людей протестовали в субботу, 5 апреля, против политики президента США Дональда Трампа и его советника Илона Маска в европейских городах. В частности митинги прошли в Германии, Франции, Великобритании и Португалии. Об этом сообщает Reuters.

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В немецком городе Франкфурт протестующие требовали отставки президента США с плакатами, на которых были написаны лозунги: "Восстановите демократию", "Руки прочь от наших личных данных" и "Мир устал от вашей фигни. Дональд, прочь!".

В Берлине протестующие пришли в выставочный зал Tesla. Демонстранты призывали выходить на митинги за "конец хаоса" и держали плакаты "Заткнись, Илон, никто не голосовал за тебя".

В Париже около 200 человек, преимущественно американцев, размахивали плакатами "Противостоять тирану", "Верховенство права", "Феминистки за свободу, а не фашизм" и "Спасите демократию".

В Лондоне несколько сотен человек собрались с плакатами "Гордому американцу стыдно", "WTAF America?" и скандировали "Руки прочь от Канады", "Руки прочь от Гренландии" и "Руки прочь от Украины".

Протесты против Трампа и Маска прошли также в других городах Европы, в частности, в Лиссабоне.