Руки геть від України: в Європі сотні людей також протестували проти Трампа

Одночасно з мітингами у США акції протесту відбулися в декількох європейських містах

Акція протесту у Берлині (Фото: ELLEN KALLSCHEUER /EPA)

Сотні людей протестували у суботу, 5 квітня проти політики президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска в європейських містах. Зокрема, мітинги відбулися в Німеччині, Франції, Великій Британії та Португалії. Про це повідомляє Reuters.

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У німецькому місті Франкфурт протестувальники вимагали відставки президента США з плакатами, на яких були написані гасла: "Відновіть демократію", "Руки геть від наших особистих даних" і "Світ втомився від вашої фігні. Дональде, геть!".

У Берліні протестувальники прийшли до виставкового залу Tesla. Демонстранти закликали виходити на мітинги за "кінець хаосу" та тримали плакати "Заткнись, Ілоне, ніхто не голосував за тебе".

У Парижі близько 200 людей, переважно американців, розмахували плакатами "Протистояти тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не фашизм" і "Врятуйте демократію".

У Лондоні кілька сотень людей зібралися з плакатами "Гордому американцю соромно", "WTAF America?" та скандували "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" та "Руки геть від України".

Протести проти Трампа і Маска пройшли також в інших містах Європи, зокрема, в Лісабоні.