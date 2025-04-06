Руки геть від України: в Європі сотні людей також протестували проти Трампа
Сотні людей протестували у суботу, 5 квітня проти політики президента США Дональда Трампа та його радника Ілона Маска в європейських містах. Зокрема, мітинги відбулися в Німеччині, Франції, Великій Британії та Португалії. Про це повідомляє Reuters.
У німецькому місті Франкфурт протестувальники вимагали відставки президента США з плакатами, на яких були написані гасла: "Відновіть демократію", "Руки геть від наших особистих даних" і "Світ втомився від вашої фігні. Дональде, геть!".
У Берліні протестувальники прийшли до виставкового залу Tesla. Демонстранти закликали виходити на мітинги за "кінець хаосу" та тримали плакати "Заткнись, Ілоне, ніхто не голосував за тебе".
У Парижі близько 200 людей, переважно американців, розмахували плакатами "Протистояти тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не фашизм" і "Врятуйте демократію".
У Лондоні кілька сотень людей зібралися з плакатами "Гордому американцю соромно", "WTAF America?" та скандували "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" та "Руки геть від України".
Протести проти Трампа і Маска пройшли також в інших містах Європи, зокрема, в Лісабоні.
- 5 квітня противники Трампа та Маска вийшли на мітинги по всій Америці, щоб висловити протест проти дій адміністрації щодо скорочення витрат, економіки, прав людини й інших питань.
- Більш ніж 1200 демонстрацій були заплановані понад 150 групами у всій країні.