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Руководитель хора Веревки: Мне сказали, что все в стиле программы

Руководитель хора Веревки: Мне сказали, что все в стиле программы - Фото
Хор им. Веревки и Евгений Кошевой (Фото - скриншот из видео Студия Квартал 95 Online - Youtube)
21.10.2019, 11:31

Зиновий Коринец рассказал, что хору за номер заплатили 30 000 грн

Директору хора имени Веревки Зиновию Коринцу "стыдно" за их участие в номере, в котором комики студии Квартал 95 "пошутили" над поджогом дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Об этом он сообщил в комментарии 24 каналу.

Коринец назвал ситуацию "неприятной". Он сообщил, что слышал текст песни еще на репетиции и не соглашался с режиссерами, говорил, что "это неприлично", но его заверили, что все нормально и в стиле программы.

Читайте мнение: Это нельзя простить «Кварталу» и хору им. Веревки. Ради нации

По словам Коринца, хору за участие в номере заплатили 30 000 грн.

На уточняющий вопрос журналиста, не боится ли он акций протеста на концертах хора после этого случая, Коринец ответил: "Да, возможно, к сожалению".

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валерия гонтарева Квартал 95 Хор Веревки
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