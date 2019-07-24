Руководитель "Мамахохотала" намерен в Раде курировать образование

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Руководитель шоу "Мамахохотала" и победитель по 222 мажоритарному округу в Киеве от президентской партии Слуга народа Роман Грищук планирует в Верховной Раде заниматься повышением качества образования. Об этом он сам заявил Громадському.

"Относительно законопроектов и над чем я хочу работать. Я хочу работать в комитете образования, давайте более широко, не вдаваясь в конкретику, над повышением качества высшего образования", - заявил Грищук.

И добавил, что это вполне логичное решение, поскольку его округ охватывает наибольшее количество студентов – 40 тысяч. Здесь находятся такие вузы, как КПИ, НАУ и медицинский им. Богомольца.

Грищук набрал 40,32% по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий. На втором месте - Андриевский с 15,46%.

ЦИК обработал 98,95% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает Слуга народа – 43,14%.

22 июля общественное движение ЧЕСНО сообщило, какие партии и сколько могут получить денег из государственного бюджета. 11 партий, получивших более 2% голосов избирателей на досрочных выборах в Раду могут претендовать на государственное финансирование их деятельности.