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Руководителей райотдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании бандитов

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2023, 12:22
Руководителей райотдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании бандитов - Фото
Фото: ОГП

Четырех руководителей районного отдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании преступной группировки. Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко и Офис генпрокурора.

"Именно сейчас продолжаются обыски в одном из райотделов полиции Днепра. Объявляют подозрение четырем полицейским: руководителю подразделения, двум заместителям и оперативнику за крышевание преступной группировки и сокрытие преступления", – сообщил Клименко.

Как отмечается, в марте 2022 года группа злоумышленников, выдавая себя за теробороновцев, похитили в Днепре супругов и пытками заставляли выплатить выкуп с последующей оплатой ежемесячной дани.

"Соседи потерпевших, ставшие свидетелями преступления, заявили в полицию. Пострадавших пригласили в райотдел для следственных действий. А там они столкнулись со своими вымогателями, которых уже задержали. Но ненадолго: злоумышленники прямо в коридоре "решали" вопросы с полицейскими", – написал Клименко.

По данным следствия, за $20 000 подозреваемых в похищении отпустили, а уголовное производство даже не регистрировали.

Глава МВД, заявил, что служба внутренней безопасности полиции на первом этапе раскрыла разбойное нападение и задержала всех участников банды, а сегодня объявила о подозрении полицейским.

Четырем руководителям подразделений одного из отделений полиции Днепропетровской области сообщили о подозрении по фактам получения неправомерной выгоды, сокрытия преступления и служебного подлога.

Подозреваемые полицейские задержаны, проводятся неотложные следственные действия и решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Руководителей райотдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании бандитов

Руководителей райотдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании бандитов

Руководителей райотдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании бандитов

Руководителей райотдела полиции Днепропетровской области подозревают в крышевании бандитов

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Наталья Медведева
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