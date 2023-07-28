RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів

Этот материал также доступен на русском
28.07.2023, 12:22
Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів - Фото
Фото: ОГП

Чотирьох керівників районного відділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні злочинного угруповання. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та Офіс генпрокурора.

"Саме зараз тривають обшуки в одному з райвідділень поліції Дніпра. Оголошують підозру чотирьом поліцейським: керівнику підрозділу, двом заступникам та оперативнику за кришування злочинного угруповання та приховування злочину", – повідомив Клименко.

Як зазначається, у березні 2022 року група зловмисників, видаючи себе за тероборонівців, викрали у Дніпрі подружжя і катуванням змушували виплатити викуп з подальшою оплатою щомісячної данини.

"Сусіди потерпілих, які стали свідками злочину, заявили в поліцію. Тож постраждалих запросили до райвідділу для слідчих дій. А там вони зіткнулися зі своїми вимагачами, яких вже затримали. Але ненадовго: зловмисники просто в коридорі "вирішували" питання з поліцейськими", – написав Клименко.

За даними слідства, за $20 000 підозрюваних у викраденні відпустили, а кримінальне провадження навіть не реєстрували.

Глава МВС заявив, що служба внутрішньої безпеки поліції на першому етапі розкрила розбійний напад й затримала всіх учасників банди, а сьогодні оголосила про підозру поліцейським.

Чотирьом керівникам підрозділів одного з відділень поліції Дніпропетровської області повідомили про підозру за фактами отримання неправомірної вигоди, приховування злочину та службового підроблення.

Підозрювані поліцейські затримані, проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо обрання ним запобіжних заходів.

Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів

Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів

Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів

Керівників райвідділу поліції Дніпропетровської області підозрюють у кришуванні бандитів

Читайте також: Ключова реформа. Як Україна (не) виконала рекомендацію ЄС

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Дніпропетровська областькришуванняполіціямвсігор клименко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 