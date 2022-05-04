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Румыния, Черногория, Словения – всего девять стран. Зеленский назначил послов

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 23:01
Румыния, Черногория, Словения – всего девять стран. Зеленский назначил послов - Фото
Владимир Зеленский (фото: Офис президента)

Сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении послов в девяти странах. Об этом сообщается на сайте главы государства.

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Зеленский назначил дипломатов:

→ Куба – Ирина Костюк;

→ Гвинейская Республика, Либерия и Кот-д'Ивуар (по совместительству) – Юрий Пивоваров (он занимает пост посла Украины в Республике Сенегал);

→ Объединенные Арабские Эмираты – Дмитрий Сеник;

→ Черногория – Олег Герасименко;

→ Северная Македония - Лариса Дир;

→ Словения – Андрей Таран;

→ Румыния – Игорь Прокопчук;

  • Немецкому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем не хватает смелости и воображения, и оно хорошо умеет абсурдно оправдывать свое бездействие во время войны в Украине. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
  • Посол Украины в США уверена, что угрозы России не изменили позиции Вашингтона по поддержке Украины.

Читайте также: Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии за провал на дипломатическом фронте войны

Яна Катасонова
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Владимир Зеленский назначение посол дипломат
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