Румыния, Черногория, Словения – всего девять стран. Зеленский назначил послов
04.05.2022, 23:01
Владимир Зеленский (фото: Офис президента)
Сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении послов в девяти странах. Об этом сообщается на сайте главы государства.
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Зеленский назначил дипломатов:
→ Куба – Ирина Костюк;
→ Гвинейская Республика, Либерия и Кот-д'Ивуар (по совместительству) – Юрий Пивоваров (он занимает пост посла Украины в Республике Сенегал);
→ Объединенные Арабские Эмираты – Дмитрий Сеник;
→ Черногория – Олег Герасименко;
→ Северная Македония - Лариса Дир;
→ Словения – Андрей Таран;
→ Румыния – Игорь Прокопчук;
- Немецкому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем не хватает смелости и воображения, и оно хорошо умеет абсурдно оправдывать свое бездействие во время войны в Украине. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
- Посол Украины в США уверена, что угрозы России не изменили позиции Вашингтона по поддержке Украины.
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