Румыния, Черногория, Словения – всего девять стран. Зеленский назначил послов

Сегодня, 4 мая, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении послов в девяти странах. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский назначил дипломатов:

→ Куба – Ирина Костюк;

→ Гвинейская Республика, Либерия и Кот-д'Ивуар (по совместительству) – Юрий Пивоваров (он занимает пост посла Украины в Республике Сенегал);

→ Объединенные Арабские Эмираты – Дмитрий Сеник;

→ Черногория – Олег Герасименко;

→ Северная Македония - Лариса Дир;

→ Словения – Андрей Таран;

→ Румыния – Игорь Прокопчук;

Немецкому правительству во главе с канцлером Олафом Шольцем не хватает смелости и воображения, и оно хорошо умеет абсурдно оправдывать свое бездействие во время войны в Украине. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Посол Украины в США уверена, что угрозы России не изменили позиции Вашингтона по поддержке Украины.

Читайте также: Зеленский отозвал послов из Марокко и Грузии за провал на дипломатическом фронте войны

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.