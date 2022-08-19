Румыния объявила персоной нон грата сотрудника посольства России
19.08.2022, 22:10
Богдан Ауреску (Фото - Facebook Ministerul Afacerilor Externe Ministry of Foreign Affairs, Romania)
Министерство иностранных дел Румынии официально заявило, что сотрудник посольства Российской Федерации в Бухаресте объявлен персоной нон грата и выслан из страны.
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Сотрудник посольства РФ в Бухаресте был проинформирован о решении главы МИД Богдана Ауреску объявить его персоной нон грата "ввиду несоответствия его деятельности положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года", – сказано в сообщении.
Имя высланного дипломата МИД Румынии не сообщает.
- 26 апреля 2021 года Румыния объявила персоной нон грата заместителя военного атташе России в Бухаресте Алексея Гришаева.
- 28 июня Болгария объявила о высылке 70 сотрудников российского посольства.
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