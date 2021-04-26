Румыния высылает заместителя военного атташе России

Румыния объявила персоной нон грата заместителя военного атташе Алексея Гришаева России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии.

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Причиной высылки Гришаева МИД Румынии назвал его деятельность, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван сегодня, 26 апреля, в МИД Румынии, ему сообщили о решении выслать дипломата.

Денис Юдин

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