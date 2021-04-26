Румыния высылает заместителя военного атташе России
26.04.2021, 15:23
Посол России в Румынии Валерий Кузьмин (Фото – пресс-служба посольства России в Румынии)
Румыния объявила персоной нон грата заместителя военного атташе Алексея Гришаева России. Об этом сообщает пресс-служба МИД Румынии.
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Причиной высылки Гришаева МИД Румынии назвал его деятельность, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин был вызван сегодня, 26 апреля, в МИД Румынии, ему сообщили о решении выслать дипломата.
- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- 18 апреля РФ выслала в ответ 20 чешских дипломатов. В Чехии назвали это фактически концом дипломатических отношений и заявили, что готовы выслать всех дипломатов России.
- 21 апреля Чехия поставила РФ ультиматум, требуя разрешить ее дипломатам вернуться в Москву. Кремль ультиматум проигнорировал – и 22 апреля Чехия решила выслать из страны "почти всех" российских дипломатов.
- 22 апреля Словакия поддержала Чехию и решила выслать троих российских дипломатов.
- 23 апреля Литва, Латвия и Эстония выслали четверых российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.
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