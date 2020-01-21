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Рябошапка хочет урегулировать принудительное кормление в тюрьмах

Рябошапка хочет урегулировать принудительное кормление в тюрьмах - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 17:50

Эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных

0Генеральный прокурор Руслан Рябошапка обратился к премьер-министру Алексею Гончаруку с предложением законодательно урегулировать вопрос принудительного кормления лиц, которые отказываются от еды во время пребывания в местах лишения свободы. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Только в следственных изоляторах в 2019 году было зафиксировано 76 случаев объявления голодовки. Целью обращения генпрокурора является защита прав задержанных, взятых под стражу лиц и осужденных.

Действующим законодательством предусмотрено, что принудительное кормление осужденного, который заявил о голодовке, может быть применено только на основании решения суда, принятого по заключению врача. Однако эта норма фактически не может быть реализована из-за отсутствия порядка кормления заключенных, их содержания, норм продуктов питания. Кроме того, этот вопрос не урегулирован и с заключенными, которые находятся в специальных учреждениях Национальной полиции, Государственной пограничной и миграционной служб Украины.

  • В октябре 2019 года глава Богдан Моторс и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олег Гладковский назвал незаконным свое задержание и в знак протеста "против произвола правоохранительных органов" объявил голодовку.

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