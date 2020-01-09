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Рябошапка поменял группы прокуроров по уголовным делам в ОПК

Рябошапка поменял группы прокуроров по уголовным делам в ОПК - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба ГПУ)
09.01.2020, 12:39

Процессуальное руководство по этим производствам поручено прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины

Генпрокурор Руслан Рябошапка поменял группы прокуроров в некоторых уголовных производствах по хищению госсредств и ненадлежащему использованию госимущества на предприятиях Укроборонпрома. Об этом сообщила пресс-служба Офиса прокурора.

Такие решения приняты после обращения госконцерна в ведомство Рябошапки и анализа собранных материалов по "профильным" уголовным делам.

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В свою очередь, прокуроры подготовили план досудебного расследования, а специализированная прокуратура по надзору за производствами о военных преступлениях и в сфере ОПК взяла под контроль эти расследования.

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укроборонпром ОПК Офис генпрокурора
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