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НАБУ сообщило о подозрении экс-гендиректору Укроборонпрома

НАБУ сообщило о подозрении экс-гендиректору Укроборонпрома - Фото
Фото: пресс-служба Укроборонпрома
12.11.2019, 12:04

Расследование по делу бывшего топ-чиновника украинской "оборонки" детективы вели с августа

Сегодня, 12 ноября, сотрудники Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении экс-гендиректору Укроборонпрома, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Детективы считают, что тот внес недостоверные данные в свою декларацию.

По информации НАБУ, чиновник не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество - две квартиры стоимостью более 3 млн грн, и автомобили (Range Rover) на 10 млн грн, которым владеет его гражданская жена. Это ст. 366-1 УК.

Как сообщил LIGA.net источник в прокуратуре, подозрение объявлено Павлу Букину.

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Справка. С июля 2014 по февраль 2018-го гендиректором Укроборонпрома был Роман Романов, за ним на должность пришел Букин. 30 августа 2019 года президент Владимир Зеленский его уволил. Ныне госконцерн возглавляет Айварас Абромавичус.

  • В сентябре проект Bihus.Info выяснил, что за несколько недель до увольнения Букин утвердил новый устав ГК Укрспецэкспорт, практически лишив госконцерн контроля над компанией.

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