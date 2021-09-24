Рябошапка сказал, что Гончарука в 2020 году могли прослушивать люди одного из олигархов

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в январе 2020 года незаконное прослушивание тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука могли организовать люди, приближенные к одному из олигархов, и он знает его фамилию. Об этом Рябошапка сказал в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

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"Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые причастны или могли быть причастны. В том числе эти люди были близки к одному из олигархов. Прошло почти два года, и общество до сих пор не услышало фамилии тех людей или того олигарха..." – сказал Рябошапка.

Шустер уточнил, знает ли он фамилию этого олигарха.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", – ответил экс-генпрокурор.

Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.

5 февраля вечером в офисе программы "Секретные материалы" по ул. Куреневской, 18 СБУ проводила обыск в рамках расследования дела о незаконной записи разговора Гончарука с членами правительства.

Группа 1+1 медиа сообщила, что обыск проходит в помещении редакции программы Гроші, которую ранее вел депутат от Слуги народа Александр Дубинский. В компании сказали, что не знают, в чем причина обысков, но предположили, "что он связан с обличительной деятельностью программы".

6 февраля на заседании фракции Слуга народа президент Владимир Зеленский сказал, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировались в помещении, которое обыскала СБУ. Собеседник LIGA.net во фракции сообщил, что, по данным следствия, аудио загружали на YouTube по IP-адресу офиса 1+1.

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Вадим Ребрина

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