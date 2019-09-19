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Рябошапка создал в Генпрокуратуре новый департамент

Рябошапка создал в Генпрокуратуре новый департамент - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
19.09.2019, 17:03

В ГПУ появился департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам

Сегодня, 19 сентября, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что в состав нового департамента будут входить пять отделов.

Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательствам на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.

  • 9 сентября Рябошапка заявил о необходимости создания подразделения прокуратуры, которое занималось бы преступлениями против порядка несения военной службы.

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