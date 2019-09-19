Рябошапка создал в Генпрокуратуре новый департамент

Сегодня, 19 сентября, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что в состав нового департамента будут входить пять отделов.
Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательствам на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.
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