Рябошапка создал в Генпрокуратуре новый департамент

Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 19 сентября, генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в Генеральной прокуратуре департамента процессуального руководства по особо важным уголовным производствах. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что в состав нового департамента будут входить пять отделов.

Его деятельность будет сосредоточена на процессуальном руководстве в процессах о преступлениях, связанных с масштабными хищениями государственных средств, преступлениях в кредитно-финансовой сфере, в частности связанных с выводом средств из банков, в результате чего государство было вынуждено рефинансировать эти банки, производствами по посягательствам на права инвесторов, легализации преступных доходов и нарушениям в экологической сфере.

9 сентября Рябошапка заявил о необходимости создания подразделения прокуратуры, которое занималось бы преступлениями против порядка несения военной службы.

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