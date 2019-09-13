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Рябошапка рассказал о концепции реформирования уголовной юстиции

Рябошапка рассказал о концепции реформирования уголовной юстиции - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 06:43

Генпрокурор считает, что должна быть проанализирована в целом вся система досудебного расследования

Концепцию реформирования системы уголовной юстиции в ближайший месяц рассмотрит комиссия по вопросам правовой реформы. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в эфире программы Право на владу телеканала 1+1.

Рябошапка уточнил, что речь идет об изменениях в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, которые требуют уточнений.

По его словам, должна быть проанализирована в целом вся система досудебного расследования. "Это огромный комплексный пласт вопросов, и мы сейчас над этим работаем", - сказал Рябошапка.

Генпрокурор подчеркнул, что при президенте была создана комиссия по вопросам правовой реформы, которая в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования и утвердит ее. После утверждения комиссией концепция будет передана на подпись главы государства.

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руслан рябошапка
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