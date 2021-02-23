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Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США для борцов с коррупцией

23.02.2021, 18:20
Рябошапка стал лауреатом премии Госдепа США для борцов с коррупцией - Фото
Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка вошел в число 12 лауреатов премии Государственного департамента США в сфере борьбы с коррупцией. Соответствующее заявление для прессы сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

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В заявлении говорится, что добиться успеха в борьбе с коррупцией можно только "вместе с преданными партнерами, включая смелых людей, которые отстаивают антикоррупционные усилия, и страны, работающие над выполнением своих обязательств в соответствии с международными антикоррупционными стандартами".

"По этой причине я объявляю новую Международную премию чемпионов по борьбе с коррупцией. Ее будут получать люди, которые неустанно трудились, часто перед лицом невзгод, защищая прозрачность, борясь с коррупцией и обеспечивая подотчетность в своих странах", – заявил Блинкен.

В число этих 12 "отважных человек" вошел и Рябошапка.

Вадим Ребрина
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коррупция США руслан рябошапка
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