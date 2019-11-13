Рынок земли и более 10 законопроектов. Чем займется сегодня Рада

13 ноября Верховная Рада рассмотрит более десяти законопроектов, среди которых и законопроект №2178 об открытии рынка земли сельскохозяйственного предназначения.
Президент Владимира Зеленский уже прибыл в Раду, чтобы убедить "слуг народа" поддержать законопроект №2178. Смотрите прямую трансляцию заседания парламента.
Полностью повестка дня выглядит так:
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№2178 и 10 альтернативных о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения
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№2194 о совершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений
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№2195 о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы
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№0855 о повышении эффективности использования земель обороны
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№1209 + один альтернативный, №1210 + один альтернативный о совершенствовании администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве
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№2043 о защите информации в информационно-телекоммуникационных системах
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№1220 об устранении коллизий и пробелов в Законе о нотариате
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№2015 о внесении дополнения в статью 14 Закона бесплатной правовой помощи (относительно жителей временно оккупированных территорий)
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№2113 и один альтернативный об оптимизации уголовной ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного судебного решения
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№0897 об изменениях в регулировании отношений, связанных с получением документов разрешительного характера
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№0898 об изменениях в Закон о научно-технической деятельности
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№0942 о развитии господдержке малого и среднего бизнеса
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№0945 об упрощении лицензионных процедур для внешнеэкономической деятельности
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№2102 и №2103 о внесении изменений в налоговое законодательство в связи с подписанием с ратификацией Соглашения между правительствов Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений Закона США О налоговых требованиях к иностранным счетам
Также будут рассмотрены ряд ряд кадровых постановлений и вопрос о включении законопроектов №2078, 2078-1, 2276, 2290 в повестку дня.
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