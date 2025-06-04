Рютте: Для прекращения огня РФ должно убедиться, что НАТО не отступит

Марк Рютте (Фото: EPA)

Непреклонная поддержка Украины, оказываемая Североатлантичным альянсом и партнерами, должна повлиять на решение России о прекращении огня. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу LRT.

Рютте отметил, что Альянс и партнеры способны обеспечить Украину "всем необходимым для выживания в этой борьбе" и полностью отданы "долгосрочному миру или, по крайней мере, прекращению огня". Это должно стать доводом для РФ.

"Мы должны убедиться, что Россия четко понимает, что у нее нет никаких шансов выиграть эту войну. Что мы, все государства-члены НАТО полностью едины, как и другие страны: Новая Зеландия, Австралия, Япония, которые также активно помогают Украине отразить российское нападение", – сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что пока не видит признаков скорого прекращения российско-украинской войны.

"Пока война все еще очень активна, россияне все еще атакуют Украину, мы видели это в последние несколько недель. Россияне лишь усилили свои атаки беспилотниками и ракетами против невинных украинцев, украинских городов, а не только против военных целей", – сказал Рютте.

Он отказался сделать предположение, когда Россия будет готова к прекращению огня, но еще раз отметил важность понимания Кремлем непоколебимой позиции НАТО в отношении Украины.

"Что бы ни происходило в головах лидеров в Москве, во время обсуждений мы должны убедиться, что они знают, что мы не отступим, что мы полностью настроены продолжать поддерживать Украину", – сказал он.