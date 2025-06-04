Рютте: Для припинення вогню РФ має переконатися, що НАТО не відступить

Марк Рютте (Фото: EPA)

Непохитна підтримка України, що її надає Північноатлантичний альянс та партнери, має вплинути на рішення Росії про припинення вогню. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв’ю телеканалу LRT.

Рютте зазначив, що Альянс і партнери здатні забезпечити Україну "всім необхідним для виживання в цій боротьбі" і повністю віддані "довгостроковому миру або принаймні припиненню вогню". Це має стати аргументом для РФ.

"Ми повинні переконатися, що Росія чітко розуміє, що в неї немає жодних шансів виграти цю війну. Що ми, всі держави-члени НАТО, повністю єдині, як і інші країни: Нова Зеландія, Австралія, Японія, які також активно допомагають Україні відбити російський напад", – сказав Рютте.

Генсек НАТО зазначив, що поки не бачить ознак швидкого припинення російсько-української війни.

"Наразі війна все ще дуже активна, росіяни все ще атакують Україну, ми бачили це протягом останніх кількох тижнів. Росіяни лише посилили свої атаки безпілотниками та ракетами проти невинних українців, українських міст, а не лише проти військових цілей", – сказав Рютте.

Він відмовився зробити припущення, коли Росія буде готова до припинення вогню, але ще раз наголосив на важливості розуміння Кремлем непохитної позиції НАТО щодо України.

"Хай би що відбувалося в головах лідерів у Москві, під час обговорень ми повинні переконатися, що вони знають, що ми не відступимо, що ми повністю налаштовані продовжувати підтримувати Україну", – сказав він.