Рютте в Одессе поддержал Трампа в стремлении к миру, несмотря на "нелегкие переговоры"
Генсек НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Одессе 15 апреля, выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны, несмотря на "непростые переговоры", которые он ведет с Киевом и Москвой.
По его словам, он обсудил с президентом Владимиром Зеленским важные переговоры, которые Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться закончить войну.
"Эти переговоры нелегкие – не в последнюю очередь после этого ужасного кровопролития [в Сумах 13 апреля] – но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", – добавил Рютте.
Он добавил, что страны Альянса, в частности благодаря усилиям Франции и Британии, готовы, хотят и могут взять на себя больше ответственности за поддержку мира, "когда придет время".
- 15 апреля 2025 года на своей странице в X Рютте сообщил о своем визите в Одессу вместе с Зеленским.
- В свою очередь Зеленский рассказал, что они с Рютте посетили госпиталь, в котором проходят реабилитацию украинские военные после ранений.