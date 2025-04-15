Рютте в Одессе поддержал Трампа в стремлении к миру, несмотря на "нелегкие переговоры"

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Фото: Х/@SecGenNATO)

Генсек НАТО Марк Рютте, находясь с визитом в Одессе 15 апреля, выразил поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по урегулированию российско-украинской войны, несмотря на "непростые переговоры", которые он ведет с Киевом и Москвой.

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По его словам, он обсудил с президентом Владимиром Зеленским важные переговоры, которые Трамп ведет с Украиной, а также с Россией, чтобы попытаться закончить войну.

"Эти переговоры нелегкие – не в последнюю очередь после этого ужасного кровопролития [в Сумах 13 апреля] – но мы все поддерживаем стремление президента Трампа к миру", – добавил Рютте.

Он добавил, что страны Альянса, в частности благодаря усилиям Франции и Британии, готовы, хотят и могут взять на себя больше ответственности за поддержку мира, "когда придет время".