Зеленский и генсек НАТО Рютте навестили раненых украинских бойцов – фото

Президент отметил раненых военных и боевых медиков государственными наградами. Вместе с ним был Марк Рютте

Марк Рютте и Владимир Зеленский (Фото: @ZelenskyyUa/Х)

Президент Владимир Зеленский вместе с генсеком НАТО Марком Рютте посетили госпиталь, где проходят реабилитацию украинские военные после ранений. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Пообщались с воинами. Отметил защитников государственными наградами. Благодарю ребят за силу, за выдержку, за защиту наших людей", – написал Зеленский.

Он отметил, что наградил и боевых медиков: "Они не только каждый день помогают нашим воинам в госпитале, но и спасали жизнь под обстрелами в Херсонской, Харьковской, Николаевской областях".

На своей странице в X Рютте сообщил о своем визите в Одессу вместе с Зеленским.

"Украинский народ так много пережил – не только российскую атаку на Сумы на Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непоколебима. Мы и в дальнейшем будем помогать Украине, чтобы она могла защитить себя сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и прочный мир", – говорится в сообщении.

Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили госпиталь, в котором украинские защитники и защитницы восстанавливаются после ранений.



Пообщались с воинами. Заметил защитников государственными наградами. Спасибо ребятам за силу, за выдержку, за защиту наших людей. - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) April 15, 2025