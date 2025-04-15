Зеленський та генсек НАТО Рютте провідали поранених українських бійців – фото

Марк Рютте та Володимир Зеленський (Фото: @ZelenskyyUa/Х)

Президент Володимир Зеленський разом із генсеком НАТО Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому проходять реабілітацію українські військові після поранень. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

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"Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей", – написав Зеленський.

Він зазначив, що відзначив нагородами й бойових медиків: "Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі, а й рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині".

На своїй сторінці у X Рютте повідомив про свій візит до Одеси разом із Зеленським.

"Український народ так багато пережив – не тільки російську атаку на Суми на Вербну неділю. Підтримка НАТО непохитна. Ми й надалі допомагатимемо Україні, щоб вона могла захистити себе сьогодні та стримувати майбутню агресію, забезпечуючи справедливий і міцний мир", – йдеться у повідомленні.

Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень.



Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей.… pic.twitter.com/zUv2nsl4pR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2025